Oasport.it - LIVE Nuoto, Assoluti 2025 in DIRETTA: personale di Curtis nei 50 dorso ma non basta per Singapore! Attesa per Martinenghi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13: La vittoria nella finale B va ad Antonella Cristino con 59?7718.12: Al via la finale B dei 100 farfalla donne. Queste le protagoniste:1 ITA DEMASI Beatrice CentroTorino 2004 1’01.042 ITA PORCARI Anna Team Veneto asd 2006 1’00.933 ITA PIGNATIELLO Rita Maria Circolo Canottieri Aniene 2002 1’00.824 ITA MUSETTI Helena Circolo Canottieri Aniene 2006 1’00.125 ITA CRISPINO Antonella Centro Sportivo Esercito – AssoClub Caserta 2003 1’00.586 ITA BIASIBETTI Helena Fiamme Gialle –– CentroTorino 2002 1’00.917 ITA BELTRAME Alice Imola2006 1’00.988 ITA TASSINARIO Lucia Team Dimensioneasd 2007 1’01.0618.09: Lorenzo Gargani con 23?32 si impone nei 50 farfalla, secondo posto per Federico Burdisso con 23?67, terzo Stefanì con 23?69.