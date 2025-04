Tirrenia nella bufera biglietti a magistrati e ammiragli 40 indagati sequestro di 64 milioni

sequestro di tre navi e di 64 milioni di euro: nella bufera Tirrenia (direttore generale Simone Ferretti) ora parte della Compagnia Italiana di Navigazione, per gli effetti di uno scandalo che ruota attorno a un'inchiesta della Procura della Repubblica di Genova per numerose irregolarità legate sia alla gestione delle .

