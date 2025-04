È tempo di pantaloni bianchi tutti i modelli di tendenza

pantaloni avvistati durante le sfilate della P/E 2025. Di seguito, scopriamo i modelli di tendenza.Sulla passerella di Stella McCartney, il modello protagonista è quello oversize, mentre da Victoria Beckham modelli sartoriali si arricchiscono con dettagli cut out. Chloé punta su pantaloni a zampa, Ermanno Scervino predilige modelli a gamba larga e Dior propone pantaloni biker bicolor.Nel video di Amica.it, si scoprono i modelli bianchi di Alberta Ferretti, Calcaterra, Ralph Lauren, Schiaparelli e Chanel.

