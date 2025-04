Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare in interna risolto l'incidente in precedenza CUD in diminuzione tre casse a vent'anni Salaria proseguiamo lungo la carreggiata interna code a tratti ma per traffico dalla Nomentana l'abbia con ripercussioni sulla diramazioneSud soldi a partire da Tor Vergata Instagram si sta in coda dallaFiumicino Ostiense a seguire dalla Pontina a Tuscolana poi dalla Prenestina alla Tiburtina e ci spostiamo sulla via Appia per la presenza di un cantiere all'altezza del raccordo anulare si sono formate code a partire da via Appia Pignatelli in uscita sempre sulla Appia code qui per un incidente Siamo tre via Colle picchione e la rotonda per Albano Laziale In quest'ultima direzione andiamo ora sulla Cristoforo Colombo file per traffico tra via Di Mezzocammino via di Acilia verso Ostia e fine sulla Cassia Filetta Tomba di Nerone e la Giustiniana nei due sensi di marcia Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al aggiornamento un servizio della