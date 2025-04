Quotidiano.net - ChatGpt ha memoria: così si ricorderà sempre di te

Da oggi,ha unada elefante. O, per meglio dire, “a lungo termine”. Questo significa che è in grado di ricordare tutte le conversazioni passate con gli utenti, anche quelle che non vengono salvate manualmente. Parola di Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI che ha detto: “Poche volte all’anno mi sveglio presto e non riesco più ad addormentarmi perché stiamo lanciando una nuova funzionalità che mi entusiasma da tantissimo tempo. Oggi è uno di quei giorni!". Ma cosa cambia concretamente?? Come funziona la nuovadiLa nuova funzionalità permette al chatbot di costruire una sorta di “a lungo termine” degli utenti, andando ben oltre la classica cronologia delle conversazioni. Lo scopo? Costruire un assistente virtualepiù personale, che conosce preferenze, stile comunicativo e obiettivi, evolvendosi nel tempo.