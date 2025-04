Borsa Milano brinda migliore in Ue

Milano è la migliore tra le Borse europee, tutte comunque in netto guadagno sulla scia dello stop ai dazi Usa sull'hi-tech e del buon andamento di Wall Street. Brillanti anche gli altri mercati europei, che hanno accelerato sul finale: Francoforte avanza del 2,7%, Parigi segna +2,6%, Londra +2,1% e Madrid +2,4%. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.50 Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari, grazie anche al migliorato rating S&P per l'Italia. L'indice Ftse Mib sale del 2,88% a 35.007 punti.è latra le Borse europee, tutte comunque in netto guadagno sulla scia dello stop ai dazi Usa sull'hi-tech e del buon andamento di Wall Street. Brillanti anche gli altri mercati europei, che hanno accelerato sul finale: Francoforte avanza del 2,7%, Parigi segna +2,6%, Londra +2,1% e Madrid +2,4%.

ansa.it riferisce: Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,88% - Seduta di chiaro recupero, facendo di qualche frazione meglio degli altri mercati azionari europei, per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita del 2,88% a 35.007 punti.

Segnala ansa.it: Borsa: Milano resta forte con l'Europa dopo Wall Street - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in chiaro recupero dopo l'avvio di Wall street grazie soprattutto alla pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone, alcuni tipi di pc e i ...

Segnala informazione.it: Borsa: Milano migliore in Europa (+0,8%) con Mps e le banche - MILANO Piazza Affari è la migliore in Europa (+0,8 ... 0,19%. A spingere la Borsa italiana è la buona intonazione delle banche, promosse da Morgan Stanley o spinte dal risiko.