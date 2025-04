Notizieaudaci.it - The Couple, la vittoria di Jessica Morlacchi al GF fa discutere: ‘Helena era più amata’

Leggi su Notizieaudaci.it

I nuovi concorrenti si schierano: Helena batteLa prima settimana all’interno della casa di Theè stata segnata dalle prime confessioni e, soprattutto, da confronti inaspettati sul recente passato televisivo. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco hanno subito espresso stima per Helena Prestes, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. A loro si sono uniti anche altri coinquilini che, nel giardino della casa, hanno parlato di quanto il consenso sui social non sempre coincida con lafinale.‘Non sempre vince il più amato’ – Il dibattito sulla finale del GFAntonino Spinalbese ha cercato di spiegare il meccanismo del reality game: “Non conta chi ha più follower, ma tante variabili”. A rincarare la dose è stata Giorgia Villa, la quale ha messo in discussione ladi: “Ha vinto chi nessuno si aspettava.