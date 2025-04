Perugiatoday.it - Musica, Vinicio Capossela all'isola Maggiore del suo amico Sergio

Leggi su Perugiatoday.it

L'annuncio arriva via social. Sui suoi canali ufficiali una serie di date per il prossimo tour che prende il nome di "Sirene. Richiami, emergenze e affioramenti", Tra queste anche quella del 21 giugno all'. Il concerto fa parte della propostale di Moon in June, creatura.