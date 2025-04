Dilei.it - Veronica Maya a La Volta Buona: “Ho rischiato di discutere con mio marito”

Un sopracciglio troppo alto. Un trattamento di botox a ridosso della prima puntata di un nuovo programma. E 1700 messaggi carichi di insulti., volto noto della televisione italiana, si ritrova nell’occhio del ciclone per una puntura estetica finita male. Ma non ci sta a restare zitta.Oggi era ospite a Lacon Caterina Balivo, che ha ripreso il tema del botox dopo il lungo sfogo social di, seguito all’ondata di commenti ricevuti durante le prime puntate di Ne vedremo delle belle., il caso del sopracciglio torna in tvIl botox, somministrato dale chirurgo plastico Marco Moraci, ha causato un temporaneo sollevamento asimmetrico del sopracciglio. Un effetto collaterale noto a chi pratica medicina estetica, ma che sui social si è trasformato in un pretesto per lanciare offese.