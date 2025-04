Unlimitednews.it - Ue autorizza il primo vaccino anti-pneumococcico specifico per adulti

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dell’Europa a un nuovocontro lo pneumococco, che provoca polmoniti e altre gravi infezioni invasive. La Commissione Europea ha approvato ilconiugato 21-valente di Msd, specificamente progettato per proteggere glie si stima che possa proteggere fino al 75% di tutte i casi di malattia invasiva negli over 64.f04/mgg/aznUnlimited News - Notizie dal mondo