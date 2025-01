Movieplayer.it - Black Out 2, la recensione: il ritorno di una fiction che sfrutta al meglio tensione e paesaggio

Leggi su Movieplayer.it

Un giallo da camera (ma sulle Dolomiti) per la seconda stagione della serie con Alessandro Preziosi. Tra le new entry, Alessandro Vassallo. In onda Su Rai1. Alla fine non è Sopravvissuti maOut è laRai che potrebbe maggiormente strizzare l'occhio a Lost (misteri compresi). Nei nuovi otto episodi - ogni martedì in prima serata su Rai1 - il giallo al centro del racconto infatti raddoppia e si prepara a dare le risposte alle tante domande lasciate in sospeso. Sempre in collaborazione con la Trentino Film Commission e sempre a metà tra mystery e thriller, con alcune novità davanti e dietro la macchina da presa.Out 2 - Le verità nascoste La storia dellaRai riprende da dove l'avevamo lasciata. L'aver scoperto .