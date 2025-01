Ilrestodelcarlino.it - Big Town, i casi paralleli. Assume cocaina e muore, indagato lo spacciatore

Ferrara, 21 gennaio 2025 – Il processo per l’orrore del Bigè l’apice giudiziario di una vicenda complessa e costellata di inchieste, indagati e processi. Tuttial fatto di sangue, ma uniti da un unico ‘filo rosso’: la morte di Edoardo Bovini, figliastro 19enne di Davide Buzzi, il tatuatore 43enne ucciso all’interno del locale di via Bologna la sera del primo settembre 2023 per mano di Giuseppe e Mauro di Gaetano, padre e figlio, quest’ultimo titolare del bar. Dal decesso del ragazzo, avvenuto a seguito di un malore davanti al bar la sera del 13 agosto 2023, sono scaturiti una serie di episodi culminati con la mattanza del Bige tutti mossi – per usare un termine utilizzato da un investigatore durante l’ultima udienza in corte d’Assise – dal “risentimento” di Buzzi in primis nei confronti del titolare del locale, ma anche di altri soggetti ritenuti dalla vittima in qualche modo collegati alla tragedia del figliastro.