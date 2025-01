Unlimitednews.it - Autonomia, Zaia “Spero ora si possa dialogare con le opposizioni”

Leggi su Unlimitednews.it

VENEZIA (ITALPRESS) – “La Consulta con molta autorevolezza, per la seconda volta si è espressa decidendo l’inamissibilità del referendum e quindi si mette una grande pietra tombale sul grande dibattito sul referendum contro la legge Calderoli, quindi sostanzialmente contro l’e si inizia a lavorare con serenità e ioanche con la possibilità dicon le”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Lucain una video intervista sull’differenziata e sul pronunciamento della Corte costituzionale che ieri ha riconosciuto non ammissibile il quesito referendario per l’abrogazione della Legge Calderoli. “Ora si continua a lavorare e ioche si arrivi quanto prima alla definizione delle prime funzioni nella materia della protezione civile perchè questo ci permetterà di comunicare in maniera concreta con i cittadini e di dimostrare che molte delle cose che si dicono sull’sono fake news, cose che non stanno in piedi, pure invenzioni e quindi non è la secessione dei ricchi, non è minare l’unità nazionale, ma è migliorare la vita dei cittadini” conclude il governatore veneto.