Lanazione.it - Valdinievole Montecatini, stop al Forte. Rodriguez e Maggi fanno la differenza

dei Marmi 3 V.0 : Ceragioli, Gentile, Credendino, Rocchiccioli, Arcidiacono (36’ st Sodini F.), Bresciani, Papi, Sodini N. (44’ st Cardillo),(28’ st Alberti), Tedeschi (36’ st Manfredi),. A disp. Iacopi, Del Soldato, Seriani, Tonacci, Sancredi). All. Malfanti.: Gega, Isola, Lucchesi (26’ st Coselli), Fioretti (17’ st Casini), Fanti, Torracchi, Lazzari (10’ st Rinaldi), Minardi, Pagnini (17’ st Rugiati), Rosati, Shiqeri (24’ st Rossi). A disp. Baldi, Conti, Fazzi, Musteqja). All. Fabbri. Arbitro: Manduzio di Livorno. Marcatori: 15’, 32’ Sodini N., 20’ st. Note: ammoniti Tedeschi e Isola. Domenica amara per ilche cade per mano deldei marmi. Allo stadio Necchi Balloni i termali vengono sconfitti dai padroni di casa con un netto 3-0.