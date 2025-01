UniCredit Kukies Germania | preoccupati da comportamento opaco

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 gen. (askanews) – In generale “il mercato finanziario tededesco è molto aperto” ma riguardo alle manovre disu Commerzbank “quello di cui siamo, in questo caso specifico che avete nominato, è ilmolto non trasparente edella banca che avete nominato. Perché siamo profondamente convinti che le acquisizioni ostili non siano una ricetta di successo per le banche sistemiche rilevanti”. Lo ha affermato il ministro delle Finanze della, Joerg, rispondendo ad una domanda sul casoCommerzbank, al suo arrivo all’Eurogruppo. (fonte immagine: European Broadcasting Service).L'articolo):daproviene da Ildenaro.it.