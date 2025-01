Quotidiano.net - Trump, 100 ordini esecutivi in poche ore dopo l’insediamento per cambiare l’America

Leggi su Quotidiano.net

Washington, XX gennaio 2025 – Nei primi dieci giorni del suo primo mandato, Donaldfirmò sette: dalla protezione dei confini alla sanità pubblica. La prospettiva, per il giorno dell'insediamento nel suo secondo mandato, e' che siano un centinaio inore.ha promesso che procederà a tutta velocità con il suo ambizioso programma gia' dal 'day one' e potrebbe annunciare ben 100ore dal giuramento. Potrebbero riguardare qualsiasi cosa, dalla politica sull'immigrazione e sulle frontiere all'azione per il clima, all'energia e persino alle criptovalute. Donald, 78 anni, presidente eletto degli Stati Uniti d’America Sebbene non richiedano l'approvazione del Congresso, hanno il potere di legge e rimangono in vigore fino a quando non vengono annullati, abrogati, bloccati o scadono.