Ildifforme.it - Pitti Uomo 107, una scommessa sul rilancio

Al salone fiorentino dedicato alla moda maschile, sono stati numerosi i brand che hanno scelto di far conoscere al pubblico il loro heritage in un sentimento di solidarietà in termini di sistema, dove il futuro non si teme ma si agguanta. L'edizione 107, che ha visto un aumento del 6,5% dei buyer esteri rispetto all'anno precedente, ha raccolto tutta la vitalità e la voglia di crescita su cui gli espositori perdurerannoL'articolo107, unasulproviene da Il Difforme.