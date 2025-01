Perfino loro schifati? Grande Fratello scoppia il caso dopo i discorsi tra Stefania e Luca

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata delandata in onda giovedì scorso ha registrato un calo significativo negli ascolti, con un evidente calo del numero di telespettatoril’eliminazione di Helena Prestes. La showgirl brasiliana è stata eliminata al televoto, perdendo lo scontro con Shaila Gatta, nel programma condotto da Alfonso Signorini. Questa situazione ha scatenato una forte reazione tra i fan di Helena, che hanno espresso ilmalcontento nei confronti della produzione, minacciando di non seguire più il reality.Biagio D’Anelli ha commentato la situazione, facendo i complimenti alle fan di Helena per lareazione: “Voglio fare i miei complimenti a tutte le fan di Helena. Ciò che avete scritto, dichiarato e soprattutto commentato, in segno di protesta per l’ingiustizia che avete ritenuto subita, è stato molto significativo”.