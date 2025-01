Sport.quotidiano.net - Numero uno Semper: il profumo del miracolo. Lind si carica i compagni, Touré sfioda il gol

Leggi su Sport.quotidiano.net

CANESTRELLI 6 Sbaglia ad accorciare in avanti in alcune situazioni di gioco del primo tempo. Dopo aver registrato i movimenti migliora la sua prova e sfiora anche il gol con una capocciata poderosa. CARACCIOLO 6 Lo scontro fisico ingaggiato con Pittarello è esaltante. Comanda la retroguardia col solito piglio. G. BONFANTI 6 Molto spesso la manovra trova nel suo mancino il primo sbocco. Interessanti un paio di cross scodellati nel primo tempo. CALABRESI 6 Attento nella marcatura nei venti minuti finali. Rimedia un giallo totalmente inventato. TOURÈ 6 Con il suo inserimento dall’esterno verso il cuore dell’area sfiora il gol nel primo tempo. Meno arrembante in fase offensiva, applicato in difesa. MARIN 6 Soffre un po’ l’aggressività giallorossa nelle prime battute del match, poi esce tutta la sua esperienza e riesce a interrompere diverse trame avversarie.