Terzotemponapoli.com - Napoli, verso l’incontro ADL-Conte. E l’opinione di Corbo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il mercato del: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino: “Aurelio De Laurentiis in queste ore farà ritorno in Italia. Il presidente parlerà sicuramente con Antonioper tracciare le linee guida per quanto riguarda le operazioni di mercato. L’allenatore spiegherà che intende dirigere nuovamente lui le operazioni riguardanti i nuovi acquisti. Intende condurle in prima persona. L’allenatore delfarà presente a De Laurentiis che si aspetta un colpo alla Kvara in entrata dopo la cessione del georgiano al PSG. Inoltre ribadirà che vuole condurre in prima persona le operazioni sugli acquisti. Niente affari non condivisi con lui come è già successo”.L’offerta delper Garnacho L’obiettivo primario resta Garnacho. Gli azzurri sono fermi a 42 milioni di euro per il cartellino del calciatore del Man Utd”.