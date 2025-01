Formiche.net - Massima pressione e unilateralismo. L’approccio di Trump ai dossier globali spiegato da Natalizia

Con il ritorno di Donaldalla Casa Bianca, il panorama delle sfidedelineato come ogni inizio anno dal World Economic Forum (WEF) si interseca conpragmatico e transazionale che ha caratterizzato la sua politica. I rischi individuati dal “Global Risks Report 2025”, dalla disinformazione al cambiamento climatico, trovano alla guida della più importante nazione del mondo un presidente che predilige soluzioni dirette, spesso slegate dalle tradizionali cornici multilaterali.L’agenda globale presentata dal WEF mette in evidenza due orizzonti temporali distinti: i rischi immediati, come i conflitti armati, e le sfide di lungo periodo, dominate dai cambiamenti climatici e dalla scarsità di risorse, con la disinformazione che si identifica in entrambi gli orizzonti temporali.