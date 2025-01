Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 6-3, 3-6, 6-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro spacca la rete, partita interrotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.306.57 Ricordiamo che il gioco è fermo perché, con la prima di servizio, ha colpito la, provocandone la rottura del gancio inferiore.6.54 Altra lunga interruzione in unache sembra una rappresentazione teatrale per quante ne stanno succedendo.6.53 Non si riesce a fissare il gancio. Sono in quattro addetti a provarci, ma per ora nulla.6.51 I giocatori ne approfittano per andare a sedersi in panchina.6.50colpisce lacon il servizio e la spezza! Si rompe infatti il gancio inferiore, dunque ora servirà una pausa per sistemarlo.Adesso perservirà concentrazione estrema sui propri turni di battuta.0-1 Larga la risposta di.40-15 Inil diritto lungolinea del danese in uscita dal servizio.