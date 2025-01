Inter-news.it - Inter-Empoli 3-1, pagelle: un Toro da 8, Taremi e Zielinski 4.5!

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro l’con il risultato di 3-1. Lautaro Martinez sblocca la serata e merita il premio di MVP. Piotre Mehdiun incubo, entrambi bocciati. Le. YANN SOMMER 6 – Non può nulla sulla conclusione in area piccola di Sebastiano Esposito. Solo quel tiro arriva, perciò partita da spettatore non pagante.– DIFESABENJAMIN PAVARD 6.5 – Ha una voglia folle di giocare e si vede chiaramente. Combatte, va in fase offensiva e libera la fascia a Dumfries.– dall’85’ MATTEO DARMIAN S.V.STEFAN DE VRIJ 5.5 – La battaglia con Colombo la vince, ma Esposito lo lascia sul posto in occasione del gol. Valuta male e gli lascia lo spazio per il tiro.CARLOS AUGUSTO 6.5 – Cacace lo punta a campo aperto alla fine del primo tempo, lui lo blocca con il tacco e fa ripartire subito l’azione.