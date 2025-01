Ilfattoquotidiano.it - Il giuramento, i miliardari di Big Tech invitati e Michelle Obama assente: il programma dell’Inauguration Day di Trump

Una cerimonia al chiuso, con soli 600, tra i quali anche Giorgia Meloni, che è l’unica leader europea invitata da Donaldper assistere all’Inauguration Day. Partirà a Capitol Building alle 12 ora locale, le 18 in Italia, il rito di insediamento per il ritorno del tycoon alla Casa Bianca a cui assisterà anche la presidente del Consiglio, che torna negli Stati Uniti a pochi giorni dal blitz a Mar-a-Lago, rivelatosi decisivo per la liberazione della giornalista Cecilia Sala detenuta in Iran. L’evento segna l’inizio del mandato del 47esimo presidente degli Usa. Eccezionalmente, causa freddo,ha deciso che il tutto si svolgerà al chiuso,e parata compresi, e non nell’iconica location con la scalinata del West Front del Congresso a fare da sfondo. Per trovare un precedente del genere bisogna risalire al 1985, con Ronald Reagan a insediarsi, anche allora, in una freddissima Washington.