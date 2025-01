Cucina di Sardegna | Zuppa di fave e lardo ricetta di Itala Testa

Leggi su Dayitalianews.com

Ingredienti per la “di” (6 porzioni): 500 grammi disecche; mezzo chilo di polpa di maiale conciata; 250 grammi disalato; 2 o 3 cipolle; un cavolo cappuccio o una verza di circa 600 grammi; 4 patate di media grandezza; mezzo cucchiaino di sale da aggiungere a fine cottura; acqua.Mettere a rammollire in abbondante acqua fredda lee tenercele tutta la notte. L’indomani dissalare ile la polpa di maiale. Tagliare questa in pezzi e ilin cubettini. Affettare cavolo e cipolle, dividere in grosse fette le patate sbucciate e mettere tutto insieme,comprese, a cuocere in una capiente pattedda, un grosso tegame di coccio a bordi alti (va benissimo anche una normale pentola grande). La pattedda dev’essere piena d’acqua che deve superare di almeno due terzi il volume dell’intera preparazione.