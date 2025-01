Condominio in fiamme a Empoli | sfollati in sei fino alla messa in sicurezza degli appartamenti

Leggi su Corrieretoscano.it

– Incendio neldi via Brunelleschi a, dei 28 evacuati solo 6, al termine della bonifica, non potranno tornare nei propri.Lo stabilisce l’ordinanza del sindaco Alessio Mantellassi numero 25 del 19 gennaio 2025. I principali dettami riguardano l’allontanamento di tutti i condòmini (28, suddivisi in 11 nuclei familiari)al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica del rogo. Le famiglie residenti neglipiù lontani dal luogo dell’incendio hanno già ripreso possesso delle loro case, come disposto con le autorità competenti. In più, si ordina l’evacuazione dei nuclei familiari presenti nei 3dell’ala nord della palazzina, coinvolti più da vicino dalle. In queglirisultano residenti 6 persone, per le quali è già stato trovato un alloggio temporaneo da parte dell’amministrazione comunale.