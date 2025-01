361magazine.com - Australian Open: due italiani ai quarti, vittorie per Sinner e Sonego

Spaventa il numero uno al mondo per un lieve malessereQuattro set, due medical time out e un’intervento per sistemare un pezzo di una rete staccato: questo quello che è successo, nella notte a Jannik.L’azzurro dopo aver vinto il primo set contro Holger Rune, in scioltezza, dal secondo è apparso spossato e in difficoltà. Probabilmente un colpo di calore e di pressione che l’ha costretto a chiamare medico e fisioterapista.Alla fine, dopo che anche il danese ha dovuto chiedere l’assistenza sanitaria,si è imposto vincendo per 6-3 3-6 6-3 6-2.“Oggi è stata difficile – ha detto subito post-match –. Sapevo che Rune aveva giocato partite lunghe, volevo tenere il servizio e vedere se riuscivo ad organizzarmi una possibilità in risposta. Il pubblico è stato fondamentale, oggi ne avevo bisogno.