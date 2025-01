Iltempo.it - Ascolti tv, vince la fiction Rai. Bergoglio "benedice" Fazio

Glie i dati Auditel di domenica 19 gennaio 2025 vedono su Rai1, in prime time, il secondo appuntamento con la terza stagione della serie Mina Settembre, interpretata da Serena Rossi, conquistare il 24.2% di share pari a una media di 4.343.000 spettatori, programma più visto della serata ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 la serie turca Tradimento ha segnato invece l'11.3% pari a una media di 1.886.000 individui all'ascolto, in calo rispetto alla settimana scorsa. Su Rai2 il telefilm 9-1-1 dal titolo La morte e le tasse ha raccolto il 2.8% di share pari a 582.000 spettatori e, a seguire, 9-1-1 Lone Star con un episodio dal titolo Donatori ha segnato il 2.4% pari a 469.000 appassionati. Su Rai3, Report con Sigfrido Ranucci è ancora una volta leader dell'approfondimento, siglando una media di 1.