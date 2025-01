Agrigento minaccia migranti con pistola arrestato 45enne

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo di 45 anni, D. M., è statodurante la notte dopo aver seminato il terrore ieri pomeriggio,ndo con una27 bengalesi ospitati in un centro di prima accoglienza per, situato nella contrada Zaccanello a Racalmuto, in provincia di.I carabinieri, dopo aver identificato e rintracciato l’uomo, lo hanno condotto in caserma, dove hanno perquisito la sua auto per cercare l’arma utilizzata. Fino a tarda notte, sono stati ascoltati cinqueospitati nella struttura, tre dei quali avevano subito minacce con lapuntata alla testa durante il pomeriggio. Secondo quanto emerso, ilsarebbe stato sotto l’effetto di sostanze e avrebbe sparato due colpi in aria. Per tutta la notte, i carabinieri della compagnia di Canicattì hanno effettuato rilievi sulla scena dell’incidente, che si è verificato nella struttura “Villa Paradiso”, un ex B&B convertito in centro di accoglienza.