Trauma post sequestro quella felicità illusoria degli ex ostaggi | Dentro hanno il buio

Roma, 19 gennaio 2025 – Al momento della liberazione sorridono, sembrano felici. Dopo qualche giorno diventa evidente che qualcosa si è rotto. Gli exsono disorientati nel tempo e nello spazio, emotivamente svuotati. “La prigionia ha in sé tutti gli elementi che rendono ilun’esperienza al limite della sopravvivenza” spiega Noemi Grappone, psicoterapeuta esperta in traumi da guerra e violenza. Terrore, isolamento e deprivazione sensoriale portano a una totale sfiducia negli altri e al senso di colpa, come succede nelle vittime di abuso sessuale. Qualcuno cade nella sindrome di Stoccolma, anziché provare odio per i rapitori, il sequestrato nutre per loro affetto. In cambio di 33israeliani Il copione è sempre lo stesso, come conferma al Guardian Renana Eitan, psicologa del centro medico Ichilov di Tel Aviv.