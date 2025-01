Iltempo.it - "Quando ci sarà la tregua". MeteoGiuliacci: pioggia e neve in arrivo

Il meteo della prossima settimana farà sentire i suoi effetti su tutta la Penisola. Come spiegano gli esperti del sito.it, nella prima parte della settimana le temperatura rimarranno vicine alle medie stagionali per poi subire un rialzo a partire da mercoledì 22 gennaio. Dal punto di vista delle condizioni meteo, invece, la situazione vedrà l'Italia interessata da diverse perturbazioni che si susseguiranno una dietro l'altra. Fino a martedì 21 si faranno sentire gli effetti di un mulinello di bassa pressione che si farà sentire su tutta la Penisola. Ma è solo l'inizio: mercoledì 22, infatti, arriverà una seconda perturbazione atlantica che, in 24 ore, attraverserà tutto il Paese. Poi arriverà lache durerà solo un giorno, sabato 25 gennaio. Ma ladi breve durata perrché già domenica 26 ecco arrivare sull'Italia la terza perturbazione di questa settimana travagliata.