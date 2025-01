Inter-news.it - Pezzella: «Momento buio, ma c’è un fattore che mi consola!»

Leggi su Inter-news.it

è stato intercettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Empoli, sfida valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Di seguito quanto dichiarato a DAZN nel pre-partitaCONFORTO – Giuseppeha parlato così prima di Inter-Empoli: «Penso che un calo di può stare, le prestazioni non sono mai state deludenti tranne il primo tempo con il Lecce. Quello che misono le prestazioni, solo così si può uscire da unun po’».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «, ma c’è unche mi!»)© Inter-News.