Inter allarme riserve La mancanza di risposte dalla panchina

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia prepara il prossimo impegno di Serie A dopo il pareggio tra le mura amiche di mercoledì sera contro il Bologna. San Siro sarà ancora a tinte nerazzurre in questo fine settimana e alla Scala del Calcio sarà l’Empoli a tentare di sbarrare la strada alla squadra di Simone Inzaghi. Vincere è imperativo per mantenere a distanza di sicurezza il Napoli, impegnato nel big match contro l’Atalanta; la formazione è praticamente fatta e ancora una volta sarà unnon al top e senza alcuni dei proprio titolarissimi, per cui nelle ultime uscite si è avvertita davvero la.Ultime chiamateDal 10 ottobre, giorno della gara pareggiata a San Siro per 1-1 contro il Napoli, l’non ha più potuto contare sul blocco dei giocatori che il 22 aprile 2024 conquistarono lo scudetto nel derby contro il Milan.