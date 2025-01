Thesocialpost.it - Sinner cambia strategia. Chi è Lord Dyson, il veterano inglese scelto per la difesa al processo per doping

Lalegale di Jannik, numero uno del mondo, subisce un cambio significativo in vista delal Tas di Losanna, previsto per il 16 e 17 aprile. Il team legale del tennista italiano ha deciso di sostituire l’arbitroinizialmente, Jeff Benz, conJohn, un giuristadi altissimo profilo ed ex giudice della Corte Suprema del Regno Unito.Chi è?Classe 1943,è noto per la sua esperienza giuridica e la sua integrità. È membro di Sport Resolutions, un tribunale indipendente che aveva già dichiaratoinnocente in un precedente giudizio, stabilendo che la positività al Clostebol fosse “senza dolo o negligenza“. Questa scelta rappresenta una mossa strategica per rafforzare ladi, che rischia da uno a due anni di squalifica per presunta negligenza, su richiesta dell’Agenzia Mondiale Anti