Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno.In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi1 di, 18 Gennaio 2021Mattina06:50 - Mike & MollyMike viene colto di sorpresa da una giovane e avvenente recluta,Stacey,che lo travolge con un bacio a tradimento durante una bevuta tra colleghiVISIONE ADATTA A TUTTI07:11 - I misteri di Silvestro e TittiIl gatto Silvestro e il canarino Titti accompagnano la Nonna, in veste di detective, in viaggio per il mondo a risolvere strani misteri ed enigmi curiosi07:31 - Scooby-Doo e gli invasori alieniAnimazioni - Scooby-Doo e i suoi amici si perdono in una cittadina in mezzo al deserto, dove avvengono strane apparizioni di alieni Regia di J08:58 - Young SheldonDurante la serata con Brenda, George ha un malore e viene ricoverato per una lieve angina pectorisVISIONE ADATTA A TUTTI09:24 - Young SheldonConnie, insospettita dal comportamento di Brenda e George, inizia a fare domande in giro Il pastore Jeff vuole assumere un aiutanteQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO09:47 - Young SheldonSheldon non capisce perche' il dott Sturgis preferisca lavorare in un supermercato, invece di contribuire ai progressi della scienzaQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO10:11 - THE BIG BANG THEORYMentre i ragazzi si preparano a una visione di gruppo del "Trono di spade", Leonard si rifiuta di fare il meeting tra coinquiliniVISIONE ADATTA A TUTTI10:34 - THE BIG BANG THEORYMentre Bernadette, che non puo' bere alcolici, trascorre il pomeriggio con Sheldon, il gruppo partecipa ad una degustazione di viniVISIONE ADATTA A TUTTI11:03 - Due uomini e 1/2Charlie cerca di convincere il gruppo di sostegno che Judith frequenta a dare il benestare, perche' Jake possa continuare a passare i fine settimana insieme a luiVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:29 - Due uomini e 1/2La possibilita' di diventare padre senza volerlo spaventa talmente Charlie, da indurlo a correre dal medico per sottoporsi a vasectomiaVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:54 - Due uomini e 1/2Alan scopre che la sua ex moglie frequenta ancora i vecchi amici comuni, mentre lui non ha piu' alcuna vita socialeVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO12:25 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio ApertoPomeriggio12:25 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto13:05 - Sport MediasetApprofondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset13:47 - Sfida ImpossibileStefano Corti si gioca il tutto per tutto per cercare di battere un campione sportivo in tre discipline, tra cui lo sport dellatleta In questa puntata il grande pallanuotista Amaurys Perez14:23 - I SimpsonHomer crea un suo sito web nel quale svela tutte i 'peccati' di vari personaggi di Springfield e si firma 'Mr X' per conservare l'anonimato14:50 - I SimpsonHomer deve far riparare la carrozzeria della sua auto, ma non ha denaro Con l'aiuto di Bart, escogita un sistema per guadagnare soldi truffando le persone15:16 - I SimpsonLa famiglia Simpson assiste casualmente ad un rodeo che si tiene in un penitenziario Qui Marge conosce Jack, un carcerato dedito alla pittura15:43 - NCIS: New OrleansDue marines muoiono in un'esplosione mentre erano su un veicolo militare, quindi l'NCIS indaga sulla faccenda, mentre Sonja cerca di inserirsi nella squadra16:35 - NCIS: New OrleansIl pilota Lindsey Garrett muore mentre era alla guida del suo aereo durante una manifestazione e tutto fa supporre che sia morta a causa di un "errore umano"17:26 - The EqualizerMcCall aiuta un evaso accusato ingiustamente di omicidio, che ormai e' talmente disilluso dal sistema giudiziario da diffidare persino dell'assistenza della donna18:13 - Grande FratelloL'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello18:21 - Studio Aperto LiveNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto18:30 - Studio ApertoNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto18:57 - Studio Aperto MagNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio ApertoPrima serata18:57 - Studio Aperto MagNotizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto19:28 - C.