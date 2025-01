Thesocialpost.it - Meloni all’insediamento di Trump con tre deputati di Fdi: schiaffo a Salvini

Leggi su Thesocialpost.it

Alla fine, sarà Giorgiaa volare a Washington per l’insediamento di Donaldalla Casa Bianca, nell’evento che segnerà l’inizio del secondo mandato del tycoon. Non ci sarà, invece, Matteo, che aveva inizialmente sperato di essere presente, ma che non è stato formalmente invitato, con la “convocazione” rivolta, in prima battuta, alla premier.non sarà da sola. Al suo fianco ci sarà una delegazione di Fratelli d’Italia, con almeno treche parteciperanno alla cerimonia. Tra questi Andrea Di Giuseppe, grande sostenitore di, Domenico Giordano e Carlo Fidanza, europarlamentare di FdI e vicepresidente esecutivo della famiglia sovranista europea. Oltre a loro, sono attesi anche il neo-leader polacco Mateusz Morawiecki e il vice George Simion, leader dell’ultra destra romena.