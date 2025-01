Ilgiorno.it - In palestra con l’auto di servizio: sindaca nei guai

Un’auto del Comune utilizzata per andare in: una condotta che si sarebbe protratta per mesi, per la quale il sindaco di Cabiate, Maria Pia Tagliabue, 59 anni, è indagata per peculato. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato ieri dal sostituto procuratore di Como Giulia Ometto, a conclusione degli accertamenti svolti dalla Polizia Locale di Cabiate tra marzo e giugno 2024. Un periodo durante il quale il sindaco avrebbe utilizzato un’auto elettrica di proprietà del Comune per andare ina Meda: gli agenti di Polizia Locale, più volte hanno monitorato l’utilizzo del veicolo, appurando che il suo uso avveniva per motivi personali. Da qui l’invio in Procura della notizia di reato e dei risultati investigativi basati su osservazioni e alcune testimonianze, sfociata ora nella formalizzazione dell’accusa.