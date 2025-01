Ilfoglio.it - Esagerati i timori sui dazi, ma l’Europa ha capacità di negoziare. La visione di Eurizon

All’ultimo piano della Torre Gioia 22, grattacielo nel cuore del financial district milanese, la sera del 14 gennaio si è riunito un centinaio di investitori istituzionali italiani, fondi pensione soprattutto, per ascoltare le previsioni economiche per il 2025 di(gruppo Intesa Sanpaolo), una delle più grandi società di gestione patrimoniale in Europa, con 400 miliardi di asset. Convitato di pietra: Donald Trump. A pochi giorni dall’inauguration day, che capita nello stesso giorno dell’inizio del Forum di Davos, a cui il neo presidente degli Stati Uniti si collegherà, chi deve investire capitali vuol sapere a quali rischi andrà incontro. Anche perché sembra che dal 20 gennaio cambierà il mondo e anche il clima che si respira tra le valli svizzere dei Grigioni alla vigilia del forum è a dir poco di pessimismo.