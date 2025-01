Catania omicidio di Francesco Castiglione | nel video Romano aveva la pistola pronta

Leggi su Dayitalianews.com

Il 9 gennaio, la Procura Distrettuale della Repubblica diha coordinato le attività della Squadra Mobile della questura diche ha posto in stato di fermo di indiziato di delitto Calogero Michael, ventenne catanese, perché gravemente indiziato dell’di, aggravato dalla premeditazione.Le investigazioni erano partite dalla segnalazione – nel primo pomeriggio del 9 gennaio – di uomo attinto da colpi di arma da fuoco in piazza Palestro a.Grazie allo studio delle immagini del sistema disorveglianza gli inquirenti sono riusciti a ricostruire le fasi antecedenti all’, di individuare l’autore dell’, di identificarlo nella persona di Calogero Michaelche, si vede nell’atto in cui, in piazza Palestro, attendeva l’arrivo di qualcuno e poi impugnava una, armeggiando su di essa per renderlaal fuoco.