Game-experience.it - Star Wars, l’annuncio dell’RTS di Respawn Entertainment è vicino, secondo un insider

Il nuovo gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato nell’universo diin sviluppo pressopotrebbe essere rivelato presto.unufficiale accompagnato da un trailer arriverà durante laCelebration in Giappone, dal 18 al 20 aprile 2025.L’anticipazione proviene dall’utente @bogorad222, noto per rivelazioni accurate, e ha trovato conferma in un’indagine condotta daGaming, che ritiene le informazioni credibili. Tuttavia, rimane il rischio di eventuali ritardi.Il progetto, annunciato inizialmente nel gennaio 2022 ed ancora in sviluppo, è affidato alla collaborazione tra, già nota per successi comeJedi: Fallen Order e Titanfall, e Bit Reactor, guidata da Greg Foerstch, veterano dell’industria videoludica.