Oasport.it - Short track, Italia convincente nel primo giorno degli Europei di Dresda: Sighel e Fontana spingono

Finito nell’album dei ricordi ildi gare2025 di. Sull’anello di ghiaccio di(Germania), un day-1 in cui la Nazionalena ha risposto presente, facendo incetta di qualificazioni ai turni “caldi” della rassegna continentale.Nei 1500 metri femminili azzurre tutte promosse in semifinale. Elisa Confortola è giunta seconda nella heat n.1 dei quarti di finale con il crono di 2:47.157, preceduta dalla magiara Maja Dora Somodi (2:46:986). Piazza d’onore anche per Arianna(2:40:711), preceduta da una delle grandi favorite, l’olandese Xandra Velzeboer (2:40.599). Terzo pass per Gloria Ioriatti, che si è imposta nella propria batteria in 2:41.633.Nella medesima specialità al maschile, riscontri altrettanto confortanti con tre pass per il penultimo atto: Luca Spechenhauser, messi alle spalle i propri problemi fisici, è giunto secondo in 2:20.