Qualità e compratori Il vento dell’ottimismo soffia su Pitti Uomo

di Eva Desiderio107 – che si chiude oggi in Fortezza da Basso a Firenze con 790 brand per le collezioni maschili dell’inverno 2025-2026 – fa registrare ottimi dati di affluenza per iche a ieri sono stati 12.800 di cui 4.700 stranieri con un +6% rispetto a un anno fa. Una nota positiva che scaccia attese e incertezze come racconta l’ad diImmagine, Raffaello Napoleone che riconosce tanta parte di merito agli espositori che hanno rinnovato la fiducia ine portato in fiera collezioni "di grandeproduttiva, di ricerca stilistica e con tanti elementi di innovazione. Non ultimo – dice Napoleone – mi sembra che i listini prezzi indichino un equilibrato rapporto tra giusta valorizzazione dei materiali e della manifattura e sintonia con la prudenza espressa dai consumatori".