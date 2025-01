Mistermovie.it - Mister Movie | Il Reboot di Le Cronache di Narnia Diretto da Greta Gerwig: Uscita e Dettagli Sul Progetto

La visione diper Lediè finalmente una realtà. Dopo lunghe trattative tra la regista e Netflix, ildella celebre saga fantasy è pronto a conquistare sia il grande schermo che lo streaming, con un lancio previsto per il 2026.nei Cinema e su NetflixIl primo capitolo del nuovo adattamento, basato su Il Leone, la Strega e l’Armadio di C.S. Lewis, sarà distribuito in circa 1.000 sale IMAX il 26 novembre 2026. Dopo alcune settimane nelle sale, il film arriverà su Netflix intorno a Natale, segnando un importante compromesso tra le esigenze cinematografiche die la strategia streaming di Netflix.Questa modalità di distribuzione “ibrida”, descritta come una partnership Netflix/IMAX, riflette un approccio simile a quello adottato per Red One da Amazon MGM Studios.