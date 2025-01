Thesocialpost.it - Maltempo su Palermo e provincia: disagi, alberi caduti e collegamenti sospesi

Ilche sta interessandoe la suain queste ore sta provocando numerosi. Come anticipato dall’avviso della Protezione civile regionale, che aveva emesso un’allerta meteo arancione per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, la giornata si sta rivelando critica per molti cittadini.Tra gli interventi più significativi si segnalano quelli dei vigili del fuoco, impegnati in verifiche sul distacco di intonaci in palazzi con prospetti e balconi deteriorati. Le operazioni si sono concentrate anche a Boccadifalco, in via Montelepre e lungo la stradale verso San Martino delle Scale, dove il cedimento di alcuni arbusti ha reso necessaria la messa in sicurezza della carreggiata. Questa zona, già duramente colpita dagli incendi estivi, continua a manifestare fragilità che rallentano la circolazione, destando preoccupazioni tra i consiglieri comunali di opposizione, che hanno più volte segnalato i rischi.