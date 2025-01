Anteprima24.it - Il Conservatorio ‘Nicola Sala’ acquista l’Hotel Il Molino: un Ambizioso Progetto per un Campus Universitario

Tempo di lettura: 3 minutiCon grande orgoglio, ildi Benevento annuncia l’acquisizione delIl, un’operazione strategica che segna l’inizio di un: la realizzazione di un moderno. In meno di 120 giorni dall’aggiudicazione all’asta, ilha perfezionato il pagamento di 2.305.000 euro, garantendosi la proprietà della struttura e ponendo solide basi per una crescita culturale e formativa senza precedenti.Unper gli Studenti e il SannioLa struttura diventerà un punto di riferimento per gli studenti del, con la creazione di:– Residenze studentesche dotate di ogni comfort.– Servizio mensa con due pasti al giorno e opzione di asporto.– Aule studio moderne e funzionali.