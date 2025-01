Metropolitanmagazine.it - Chi è Gianmarco il compagno di Jane Alexander: “Ci siamo ritrovati ho capito che è l’uomo per me”

Amicarelli è ildi: il musicista ed il volto del piccolo schermo hanno intrapreso una relazione da diversi anni, che aveva vissuto un momento di crisi durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.Oggi l’attrice sarà ospite della nuova puntata de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno, dove si racconterà tra carriere e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Ladiventa nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie Elisa Di Rivombrosa, è stata legata in passato a Christian Schiozzi che l’ha resa madre di Damiano. Successivamente intraprendeva una relazione con il chitarristaAmicarelli, al quale è ancora attualmente legata. Romano, classe 1981 è un noto chitarrista, speaker radiofonico e compositore.