Tutte le nomination ai PGA Awards | Nickel Boys e Sing Sing snobbati

La Producers Guild of America (PGA) ha svelato giovedì i candidati ai PGA, mostrando l’eclettica lista di film destinati a dominare la corsa agli Oscar di quest’anno. Tra i 10 candidati per l’ambito premio Darryl F. Zanuck come miglior produttore di film per il cinema ci sono la toccante commedia drammatica Anora di Sean Baker, l’epopea storica meticolosamente realizzata di Brady Corbet The Brutalist, il thriller religioso di Edward Berger Conclave, il musical rivoluzionario di Jacques Audiard Emilia Pérez e lo scintillante adattamento di Jon M. Chu di Wicked.Forse la voce più inaspettata nella lista di quest’anno è il thriller indipendente di Tim Fehlbaum September 5. Il dramma distopico, acquisito dalla Paramount Pictures dopo aver generato entusiasmo a Venezia e Telluride, ha superato concorrenti comedi RaMell Ross e il dramma carcerario di Greg Kwedar