Tornano le buone notizie di Gastronomika!

?In questo nuovo episodio parleremo con Flavia Morelli, group exhibition manager della divisione Food & Beverage di IEG, delle ultime novità del Sigep, l’appuntamento mondiale di riferimento per il settore food service, che si terrà dal 18 al 22 gennaio 2025 presso la fiera di Rimini.Proseguiremo con Alberto Oliva, organizzatore dell’ottava edizione di Gusto Montagna, la rassegna gastronomica di alta cucina che, fra le piste da sci di Prato Nevoso (Cuneo), ospita alcuni dei più celebri chef italiani. Al momento sono già stati ufficializzati quattro appuntamenti che vedranno la partecipazione di cinque stelle Michelin e due stelle verdi.Tendenze dal mondoL’inviato della settimana di questo episodio è Federico Malavenda, bartender e brand ambassador di Fratelli Branca in Australia, che ci consiglia i suoi bar e ristoranti preferiti, a Sidney e dintorni.