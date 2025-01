361magazine.com - Spoiler Grande Fratello: in arrivo un’ondata di gelo siberiano per i concorrenti (e no, non parliamo di clima)

La puntata delprevista per questa sera, giovedì 16 gennaio, prevededi freddo gelido che farà rabbrividire iancora in gara. I dettagli Giovedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.Dopo la loro eliminazione, Jessica ed Helena hanno ancora qualcosa da dire ad alcuni ex compagni di gioco ed è proprio in questi frangenti che si prospettano attimi die tensione per iancora in gara.Questa sera Lorenzo riceverà la visita del giovane “guru della moda” per un confronto faccia a faccia. Mentre Tommaso sarà il protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare la mamma Ginevra.