Separazione delle carriere, primo sì della Camera. Nordio: "Giornata storica"

Applausi, selfie di gruppo dei deputati di centrodestra a immortalare il momento, foto ricordo Carlo: la riforma sulladei magistrati ottiene ilsì. Incassa 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, con la maggioranza che vota in modo compatto il provvedimento e l'opposizione che - come da previsioni - si divide: contrari Pd, M5S e Avs, favorevoli Azione e Più Europa, astenuta Italia viva. "Oggi andiamo a scrivere la storia e a realizzare il sogno del presidente Berlusconi a tutela di tutti i cittadini. Dopo 35 anni ce l'abbiamo fatta", esultano da Forza Italia. Il ddl costituzionale va a modificare il titolo IVCarta prevedendo, tra le altre cose, latra giudici e pm, la creazione di due distinti Csm per la magistratura giudicante e requirente, l'individuazione del sorteggio quale strumento per la loro composizione, e l'istituzione, per sanzionare gli errori dei giudici, dell'Alta Corte di giustizia.